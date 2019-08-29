和平協議沒用？ 前哥倫比亞反叛軍領袖：再次拿起武器

2019-08-29 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞最大的反叛組織「哥倫比亞革命武裝力量」（FARC）2016年與政府簽署和平協議後，解除武裝轉型為合法政黨，但一群前談判代表週四（29日）表示，由於當局未能保障他們的政治權力，他們將再次拿起武器。

《美聯社》報導，在週四發布的一段影片中，包括前首席談判代表馬林（Luciano Marin）在內的20名全副武裝的游擊隊員表示，在2016年簽署和平協議後，有數百名左翼活動分子和150多名前反叛分子遭到殺害，痛批保守派的現任總統杜克（Ivan Duque）和他的支持者袖手旁觀。

馬林在30多分鐘的影片中表示，「當我們在哈瓦那簽署協議時，我們堅信有可能讓最卑微和無依無靠的人改變生活」，「但國家沒有履行其最重要的義務，即保障公民的生命，特別是避免有人因政治原因被暗殺」。

馬林聲稱他們位處哥倫比亞境內亞馬遜雨林的西部叢林，影片中也出現幾位前FARC領導人，包括因走私毒品被美國通緝的索拉提（Seuxis Hernandez）。

前FARC最高領袖、別名提莫千科（Timochenko）的倫多諾（Rodrigo Londono），與他的前同志們的關係，在過去一年一直相當緊繃。他在受訪時向哥倫比亞民眾和國際社會道歉，稱儘管安全風險不斷上升，但絕大多數的反叛分子仍致力於推進和平。

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