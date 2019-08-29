中國氣炸！東突厥教授涉分裂中國終身監禁 被歐洲提名…

2019-08-29 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲委員會公布，已提名東突厥斯坦學者伊力哈木．土赫提（Ilham Tohti）角逐2019年瓦茨拉夫．哈維爾創意異議人士獎（Václav Havel Prize for Creative Dissent），中國外交部發言人耿爽對此大為不滿，還說伊力哈木．土赫提涉及「分裂國家罪」，從2014年9月被判無期徒刑。

根據「非聯合國會員國家及民族組織（UNPO）」公告資訊，歐洲委員會議長帕斯基耶爾（Liliane Maury Pasquier）親自向「伊力哈木．土赫提倡議機構」傳達好消息，伊力哈木和另外2名候選人入圍瓦茨拉夫．哈維爾創意異議人士獎，將於9月30日在歐洲委員會議會大會（PACE）中公布得獎人。

「非聯合國會員國家及民族組織（UNPO）」指出，伊力哈木為維吾爾族教授，在2014年9月被中國官方判處終身監禁，不管中方對他做了什麼，他依舊是溫和、和平的代言人，此獎項是國際社會支持維吾爾族人對抗中國共產的絕佳方式。

中國外交部發言人耿爽得知此事後，今（29）日在例行記者會指控伊力哈木在大學課堂中用不法手段，替東突勢力招募新血，「是支持極端暴恐活動的分裂分子」，同時重砲抨擊歐洲委員會「打著所謂人權、自由的幌子」來替分裂分子「漂白」，等同於「縱容和鼓勵」犯罪活動、「褻瀆和愚弄」人權一詞。

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