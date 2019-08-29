伊斯蘭學校「性侵文化」猖獗 孟加拉大學生勇敢發聲

2019-08-29 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉伊斯蘭校園內的虐待、性侵現象嚴重，然而因為該國穆斯林占多數，很少人敢揭發，而且出面爆料後也可能會招致禍患。近日有伊斯蘭學校的學生選擇不再靜默，站出來控訴暴行。

根據《法新社》報導，孟加拉的穆斯林人口高達1.69億，支持強硬派的伊斯蘭教團體。因為學費比一般學校低，因此許多農村或家境貧困的家庭，會把孩子送到伊斯蘭教學校，然而他們在校內受虐的情況尤其嚴重。維權人士表示，性侵、強吻案在伊斯蘭學校內層出不窮，媒體報導的都只是冰山一角，例如光是7月份，就傳出至少5名伊斯蘭學校教師因性侵學生被捕，受害學生有男有女；今年4月，有19歲女學生舉報校長性騷擾，反遭校長唆使同學報復，被淋煤油活活燒死。而虔誠的穆斯林孩童怕會傷害宗教機構，因此選擇不說出罪行。

在孟加拉達卡大學主修新聞的瑪多哈（Hojaifa al Mamduh），7月曾在Facebook揭露自己在伊斯蘭學校內受過的虐待，他指出，校園內的受虐事件，就學過的學生都知道。很多教師認為和孩子發生性關係的罪行，比和少女婚外情發生性行為小；另外，大家都住同宿舍，犯案者可以輕易隱匿他們的罪行，甚至向窮困的學生施壓，逼他們保持沉默。

瑪多哈的勇敢發聲為他帶來威脅，也引起孟加拉國內的激烈討論，有人批評他是「猶太人和基督徒的代理人」，企圖抹煞伊斯蘭教學校的神聖形象。

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