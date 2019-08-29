極地探險隊「恐懼號」百年謎團 加國考古學家曝新線索

2019-08-29 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕英國極地探險隊率領的「恐懼號」（HMS Terror）1845年出航後消失，事後救援任務多次失敗，船隊失蹤成為詭譎的謎團。在海底埋藏將近2世紀後，加拿大國家公園28日公布調查結果，透露船內的文物有助於他們理解當時極地考察船發生了什麼事。

綜合外媒報導，探險家富蘭克林（John Franklin）和128名船員1845年自英國格林海斯（Greenhithe）啟航，然而在西北航道連同另一艘船「幽冥號」（HMS Erebus）一起消失。據傳，富蘭克林等人1846年受困於威廉國王島（King William Island）的浮冰，129人全部罹難。

「幽冥號」的殘骸2014年在加拿大西北地區的維多利亞海峽（Victoria Strait）被打撈出水面，而「恐懼號」2016年被人發現位於威廉國王島附近的恐怖灣（Terror Bay）24公尺深的地方。經過48次的潛水探測，考古學家發現「恐懼號」保存良好，並繪製出船內90％的清晰圖像，只剩船長克洛澤（Francis Crozier）的寢室還沒進入。加拿大國家公園認為，克洛澤的寢室應該是保存狀態最好的地方，對房間內桌子抽屜中的東西最感興趣，裡面很可能有寶貴的書面文件和資料。

研究項目總監哈里斯（Ryan Harris）表示，他注意到「恐懼號」在海底是直立的，螺旋槳就位、並未部署錨，看起來是在航行過程中突然下沉。他希望研究團隊明年可以回到原地，繼續探勘「恐懼號」。

「恐懼號」和「幽冥號」裝備精良，船本身有堅固的鐵製外殼和蒸汽機；然而129名體格強健的男子，攜帶足夠3年以上食物和物資，一去不復返且無一生還，因此，人們對於富蘭克林探險隊的「全軍覆沒」感到相當不解和難以置信。

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