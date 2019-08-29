中企鎳工廠廢物外洩 巴紐海岸線遭染紅

2019-08-29 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕巴布亞紐幾內亞北部一家中國鎳礦工廠廢物洩露，把把水和海岸線染成赭紅色，當局懷疑該物質可能有毒，已封鎖周遭區域進行緊急檢測，該工廠正面臨求償，甚至可能被迫關門。

綜合外媒報導，這座Ramu Nickel工廠為巴紐東北沿岸城市馬當（Madang），由中國國營企業「中國冶金科工集團」經營，負責生產用於電池的硫酸鎳，但其礦業廢物上週六凌晨外洩近1個小時，導致周邊海域變成紅色，在岩石海岸上留下泥狀殘渣。

礦產資源管理局今（29）日表示，當局已封鎖巴薩穆克灣（Basamuk Bay）部分區域，防止村民靠近或在受影響區域捕魚，並進行緊急檢測外洩物的性質、包括毒性、ph值和是否含有重金屬，以確定環境破壞的程度。

礦產資源管理局負責人蓋瑞（Jerry Garry）表示，工廠操作人員在關廠維護期間未注意到幫浦故障，導致貯存槽滿溢，礦業廢物流入海洋；「從環境觀點來看，外流泥漿顯然已傷害海洋與人民生計，因為他們不能再游泳，以及在區內捕魚。」

蓋瑞表示，工廠將被開罰。有權決定是否關閉礦井的環境部長卡瑪（ Geoffrey Kama）今日告訴當地媒體，「如果我看到環境遭破壞，我將下令關閉礦井」，「我們需要先看報告在做出決定」。巴紐已將採集的樣本送到澳洲檢測，預計結果會在1個月內出爐。

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