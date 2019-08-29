挑戰時速824公里紀錄 地表最快女車手不幸車禍亡

2019-08-29 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名女職業賽車手、電視名人康姆斯（Jessi Combs）驚傳死訊，其家屬表示他在27日嘗試締造地表最快車速時，不幸發生車禍意外身亡，享年39歲。

綜合媒體報導，康姆斯27日在俄勒岡州的阿爾沃德沙漠（Alvord Desert）挑戰世界最快女車手的紀錄時，不幸發生意外，車禍身亡，其家屬已證實這項消息，但未透露車禍細節，家屬聲明指出，「康姆斯最為人所知的夢想，就是成為地球上最快的女人，她從2012年起就持續追夢，她是少數有勇氣將可能化為現實的夢想家；她離開這個世界時，開得比所有女生都要快。」

目前世界最快車速的女紀錄保持人是凱蒂‧歐尼爾（Kitty O'neal），她於1976年飆出時速512英里（約時速824公里）的紀錄，其於去年11月過世，康姆斯繼承了地表最快女性的頭銜。

為了追逐這項女子最快車速紀錄，康姆斯駕駛著超音速汽車「北美之鷹」（North American Eagle）多次挑戰，2013年飆出時速440英里（約時速709公里），2016年在把自己紀錄推向時速483英里（約時速777公里），但不幸在27日挑戰紀錄時意外身亡。

除了賽車事業外，康姆斯也時常出現在螢光幕上，包含「舊車改造突擊隊」及「流言終結者」中登場，也是「全女孩車庫」（All Girls Garage）的節目主持人。

25日康姆斯在他的IG上貼出一張照片，這張「北美之鷹」在阿爾沃德沙漠作最後準備的照片中，康姆斯寫下：「直接衝入火線中似乎有些瘋狂......人們都說我瘋了，我只想說謝謝你們。」

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