美中貿易戰線拉長 川普漸失美國農民支持

2019-08-29 05:44

〔中央社〕美中貿易戰僵局難解，面對華府關稅施壓，中國以減少採購美國農產品還擊。隨著戰線拉長，曾力挺美國總統川普的農業州選民耐心漸失，敦促川普早日以談判化解美中貿易爭端。

紐約時報報導，美中貿易戰開打一年多來，美國銷往中國的黃豆、豬肉、小麥和其他農產品銳減。隨著中國買主轉向巴西、加拿大等國採購所需大宗商品，美國農民痛失利潤豐碩的合約，眼睜睜看著長期仰賴的訂單來源投向他國懷抱。

根據美國農業事務聯合會（AFBF），截至6月底，美國過去12個月農場聲請破產件數達535件，年增13%，貸款拖欠率也持續上升。

報導指出，美國邁入大選年之際，農民困境已成為川普的政治包袱。川普宣稱他的貿易政策將讓農業獲得最終勝利，美國農民多月來堅定支持，如今愈來愈多農民對川普作風漸失耐心，並暗示川普很可能失去他們的選票。

即使美國經濟成長趨緩，川普仍經常吹噓經濟有多繁榮，並在推特發文堅稱「農民生計開始好轉」。這讓部分農業團體感到很不是滋味。

明尼蘇達玉米生產協會（MCGA）理事長塔爾曼（Brian Thalmann）8月稍早在當地一場活動上當著農業部長帕度（Sonny Perdue）的面說：「我們生計沒有開始好轉，反而還迅速向下沉淪。」

川普上週宣布將調高對中國輸美貨品加徵的關稅稅率後，塔爾曼忍無可忍，坦言他無法再像2016年支持川普，「我們遲早要放棄這場遊戲，重回談判桌找出解決之道」。

報導指出，對美國農業來說，失去人口14億的中國市場無疑是重大打擊。根據美國農業事務聯合會，2014年美國農業對中國出口總額達240億美元，去年減至91億美元；今年上半年，美國外銷中國的農產品金額減少13億美元。

川普政府為減輕農民痛苦，兩度祭出財務援助方案，總額達280億美元。白宮也指派在農場長大、曾任喬治亞州長的帕度赴明尼蘇達、愛阿華和威斯康辛等地安撫農民。

8月稍早在明尼蘇達舉行的年度農業博覽會上，農民不斷抱怨川普發動貿易戰，並說他們受夠了。以嘉賓身分出席的帕度試圖用笑話化解尷尬，沒想到引來在場農民一陣噓聲。

帕度擔任喬治亞州長期間致力深化與中國的關係，張開雙臂歡迎中國企業投資，以經濟發展名義造訪過上海與北京，被視為自由貿易支持者。被川普政府延攬後，帕度轉為川普政策的堅定支持者，公開捍衛關稅。

川普上週宣布，對2500億美元中國輸美貨品加徵的關稅稅率將從現行25%調高到30%，今年稍晚另對3000億美元中國貨品加徵的關稅稅率從原本宣布的10%調高到15%。面對華府關稅施壓，中國已暫停增購美國農產品，上週宣布將對750億美元美國貨品加徵5%、10%不等的關稅。

川普政府試圖另闢蹊徑協助農民，包括洽談更多貿易協議。川普日前在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會上說，美日兩國即將就日本企業增加採購美國玉米達成協議。（編輯：林治平）

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