美國防部長重批 中國破壞區域穩定

2019-08-29 05:28

〔中央社〕繼日前發出新聞稿批評中國脅迫南海主權聲索國的行為違反國際秩序後，美國國防部長艾斯培今天再重批中國採取蓄意戰略破壞區域穩定，中共的價值觀與行為與多數國家不一致。

甫上任2個月的美國新任國防部長艾斯培（Mark Esper）今天與參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）首度連袂召開記者會。

艾斯培表示，中國與俄羅斯等戰略競爭對手正有計畫地進行軍事現代化，以挑戰美國並實現地緣政治願景。

日前首度造訪印太區域的艾斯培表示，他當時向盟友與夥伴表明承諾，也聽取各國元首與國防官員意見。美方與區域夥伴致力於捍衛共同價值觀並堅守核心原則，尊重國家主權、遵守國際規則與共同安全。

艾斯培指出，中國正在採取蓄意戰略破壞區域穩定，中共的價值觀與行為明顯與多數國家不一致。美方需要繼續在印太區域發揮領導作用，以維護自由，美方也將繼續與盟邦與夥伴密切合作，擴大防務行動。

談及北韓近來頻頻試射飛彈時，艾斯培表示，對北韓進行短程彈道飛彈試射擔憂，也想瞭解北韓的目的與行動。但美方不會反應過度，希望能採取有針對性的因應措施，並確保外交大門不會關閉。

北韓近來頻頻試射飛彈，24日的試射是自7月25日以來的第7次試射，引來區域緊張與關切。

鄧福德表示，美韓軍事演習目的在防範北韓並提高雙邊聯合軍力，以支持朝鮮半島非核化外交努力。目前進行的軍事訓練能保持應有的戰備水準。

在談及南韓決定終止與日本的韓日軍事情報機密保護協定（GSOMIA）時，艾斯培與鄧福德都表達失望之意。

日前曾前往東京與首爾訪問的艾斯培透露，當時就曾向日韓國防官員表達關切並敦促雙方解決問題。他表示，大家都面臨來自北韓與中國的共同威脅，以及更大的威脅，共同努力才能更為強大。

鄧福德則表示，日韓這項決定尚未對區域軍事行動帶來影響，也有其他方式可以分享訊息，雖然不如這項協定來得有效，但仍有其他機制可以處理危機或意外事件。（編輯：林治平）

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