乘零碳排帆船橫越大西洋 瑞典環保小鬥士抵紐約

2019-08-29 04:12

〔中央社〕瑞典16歲環保小鬥士桑柏格今天乘零碳排的帆船抵達紐約，結束橫越大西洋的15天航程，她準備參加9月在紐約舉行的聯合國氣候峰會，推動遏止全球暖化運動。

桑柏格（Greta Thunberg）乘帆船「馬里莉亞二號（Malizia II）」航行5550公里後，終於抵達紐約，攝影記者拍到她在船上向記者與祝福民眾揮手的照片。

她今天早晨推文說：「陸地！長島和紐約市的燈光在望。」

她的帆船稍後停靠在布魯克林區的科尼島（Coney Island），準備通關。

聯合國派出由17艘帆船組成的船隊，在桑柏格的最後一小段航程陪伴她。這些帆船象徵聯合國期望在2030年達成的17項永續發展目標。

馬里莉亞二號由德國航海家赫曼（Boris Herrmann）和來自摩納哥的馬里莉亞團隊創辦人皮耶．卡西拉吉（Pierre Casiraghi）掌舵，14日由英格蘭南部的普利茅斯（Plymouth）啟航，風帆上有「週五為未來而戰」（Fridays for Future）的口號。

「週五為未來而戰」的行動口號源於2018年8月，當時桑柏格決定開始每週五不去學校，而是到瑞典國會大門前發起對抗氣候變遷的運動，至今已經滿一年，啟發全球學生走出校園對抗氣候變遷。

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