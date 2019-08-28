美職棒明星慘遭滅門 小舅子犯案裸奔被逮

2019-08-28 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國職棒大聯盟（MLB）坦帕灣光芒隊（Tampa Bay Rays）投手畢文斯（Blake Bivens）一家3口與愛犬，於今（28）晨被發現陳屍在維吉尼亞（Virginia）鄉下家中，而嫌犯居然是畢文斯妻子年僅18歲弟弟伯納德（Matthew Bernard）！

綜合外媒報導，皮茨爾瓦尼亞（Pittsylvania）當地警方在早上8點左右接獲民眾報案有3人在家中遭到殺害，警方趕到現場後，他們在屋外車道上發現一名婦女子屍體，隨後在屋內發現了第二個女和一具孩子的遺體，他們分別是畢文斯妻子的62歲母親、畢文斯24歲的妻子子及1歲的兒子。

據報導，畢文斯與妻子於2016年結婚，婚後於去（2018）年迎來他們的孩子。

經過警方調查，畢文斯妻子的弟弟伯納德就是這起命案的嫌犯，但3人的死因目前還未確認；伯納德在案發後，不僅脫光在路上裸奔，甚至在逃跑途中試圖殺死當地一名教堂工作人員，最後在警方使用胡椒噴霧及警棍下，終於將他制服並逮捕，隨後遭指控3項一級謀殺罪。

畢文斯不僅在大聯盟坦帕灣光芒隊打球，也在阿拉巴馬（Alabama）的蒙哥馬利餅乾隊（Montgomery Biscuits）打小聯盟；蒙哥馬利餅乾隊聽聞畢文斯家中的噩耗後，刻意為他延後今晚的賽事，球隊也進一步表示，「我們和他一起悲傷，並會盡我們所能支持他。」。

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