「自殺」炸彈？他用無人機恐攻 低電量之後悲劇了……

2019-08-28 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖組織伊斯蘭國（IS）雖已受重擊，但該組織成員仍潛伏各地。傳有一名IS恐怖份子欲利用民用無人機（drone）進行炸彈攻擊，不料無人機的低電量「回家」功能（Return To Home, RTH），讓他自己成為「自殺」炸彈下的超囧亡魂。

據英國《太陽報》報導 ，伊斯蘭國（IS）勢力雖受重擊，其餘黨卻仍潛伏於阿拉伯周遭國家，甚至宣稱要以民用無人機當作投放炸彈的「空軍」，是國際社會不可輕視的威脅。

據英國知情人士爆料，軍方在蒐集恐怖組織情資時，聽聞一件超蠢的「自殺」炸彈案例：一名IS成員自行改造了坊間販售的無人機，並裝置塑膠炸彈準備進行恐怖攻擊。

沒想到他忽略了許多無人機、空拍機都具備的低電量自動「回家」功能。即將沒電且裝有炸彈的無人機竟自動返航，在微弱訊號干擾或其他未知的因素下，炸彈在他自己的住處爆炸，該名IS成員當場喪命。

消息來源表示，雖然這個案例十分可笑，但「無人機」的威脅卻是非常真實的。IS等恐怖組織已經越來越適應新科技，利用可在網路上輕易購入的無人機進行恐怖攻擊，國際社會必須對此提高警覺。

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