譏笑喬治王子學芭蕾 ABC主持人為「性別歧視」道歉

〔即時新聞/綜合報導〕《美國廣播公司》(ABC)主播史賓賽(Lara Spencer)在《早安美國》節目中譏笑英國喬治小王子學芭蕾,言論涉及性別歧視,引起輿論反彈。對此,史賓賽在個人Instagram及節目上鄭重道歉,自稱是愚蠢而缺乏感知他人感受,希望藉與男舞者訪談,將不當言論引起的負面效應轉為積極正面的影響,讓社會正視性別偏見對孩子身心造成的傷害。

綜合外媒報導,史賓賽上週在《早安美國》(Good Morning America)節目上,談及6歲的喬治王子學習芭蕾舞一事時,多次忍住「笑意」,在場來賓則是直接爆出笑聲。該番言論引來輿論撻伐,痛批是在助長性別歧視與性別刻板印象、甚至已涉及對學習芭蕾舞蹈的男孩子們,造成了霸凌。

史賓賽也在個人Instagram、以及《早安美國》26日的節目上,為訕笑言行鄭重道歉,她表示,她「未意識到他人感受」(insensitive)的「愚蠢」言論,深深感到抱歉。並在《早安美國》26日的節目上,安排訪談3位知名男芭蕾舞者的錄影片段、邀請男舞者分享舞蹈生涯的心路歷程。

舞者羅比(Robbie Fairchild)主演的《貓》音樂劇即將登上大螢幕,他在訪談中談到,中學時期因上芭蕾舞課曾被其他男生嘲笑。他說,外人很難想像那有多傷,他至今依然耿耿於懷。

世界頂級舞蹈公司「喬佛瑞芭蕾」(Joffrey Ballet)的首席舞者卡爾梅爾斯(Fabrice Calmels)表示,希望社會能以尊重、開放的態度去理解、接納別人所從事的活動。他表示,孩子不該在社會偏見中被霸凌。

知名編舞家沃爾(Travis Wall)表示,舞蹈是美麗的藝術,也希望男孩們擁抱自己的熱情與抱負。而每個在舞蹈投入熱情的男舞者,同時都為了年輕男孩樹立了新的典範,反轉、顛覆僵化的性別刻板印象。他表示,男孩們可以擁有、並追逐對於舞蹈的熱情,就像在場的男舞者一樣。他表示,男孩子跳舞是很酷的事。

在訪談一開始,史賓賽鄭重表示歉意,在訪談的尾聲,史賓賽也對男舞者們願意接受她的邀請,表示感謝,而她也從中學到了很重要的一課,並再次道歉。對此,在場的男來賓們點頭致意,並說「我們接受妳的道歉」("Apology accepted")。

對於史賓賽主動邀約這場訪談,羅比表示肯定。並表示,能夠坦然正視外界的批評與質疑,而展現誠意積極處理,是很勇敢的事。

.@LaraSpencer apologizes for her comments about boys and dance and sits down with 3 celebrated ballet dancers: “It has been a true education for me.” pic.twitter.com/bYJUvVGaXK