譏笑喬治王子學芭蕾 ABC主持人為「性別歧視」道歉

2019-08-28 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕《美國廣播公司》（ABC）主播史賓賽（Lara Spencer）在《早安美國》節目中譏笑英國喬治小王子學芭蕾，言論涉及性別歧視，引起輿論反彈。對此，史賓賽在個人Instagram及節目上鄭重道歉，自稱是愚蠢而缺乏感知他人感受，希望藉與男舞者訪談，將不當言論引起的負面效應轉為積極正面的影響，讓社會正視性別偏見對孩子身心造成的傷害。

綜合外媒報導，史賓賽上週在《早安美國》（Good Morning America）節目上，談及6歲的喬治王子學習芭蕾舞一事時，多次忍住「笑意」，在場來賓則是直接爆出笑聲。該番言論引來輿論撻伐，痛批是在助長性別歧視與性別刻板印象、甚至已涉及對學習芭蕾舞蹈的男孩子們，造成了霸凌。

史賓賽也在個人Instagram、以及《早安美國》26日的節目上，為訕笑言行鄭重道歉，她表示，她「未意識到他人感受」（insensitive）的「愚蠢」言論，深深感到抱歉。並在《早安美國》26日的節目上，安排訪談3位知名男芭蕾舞者的錄影片段、邀請男舞者分享舞蹈生涯的心路歷程。

舞者羅比（Robbie Fairchild）主演的《貓》音樂劇即將登上大螢幕，他在訪談中談到，中學時期因上芭蕾舞課曾被其他男生嘲笑。他說，外人很難想像那有多傷，他至今依然耿耿於懷。

世界頂級舞蹈公司「喬佛瑞芭蕾」（Joffrey Ballet）的首席舞者卡爾梅爾斯（Fabrice Calmels）表示，希望社會能以尊重、開放的態度去理解、接納別人所從事的活動。他表示，孩子不該在社會偏見中被霸凌。

知名編舞家沃爾（Travis Wall）表示，舞蹈是美麗的藝術，也希望男孩們擁抱自己的熱情與抱負。而每個在舞蹈投入熱情的男舞者，同時都為了年輕男孩樹立了新的典範，反轉、顛覆僵化的性別刻板印象。他表示，男孩們可以擁有、並追逐對於舞蹈的熱情，就像在場的男舞者一樣。他表示，男孩子跳舞是很酷的事。

在訪談一開始，史賓賽鄭重表示歉意，在訪談的尾聲，史賓賽也對男舞者們願意接受她的邀請，表示感謝，而她也從中學到了很重要的一課，並再次道歉。對此，在場的男來賓們點頭致意，並說「我們接受妳的道歉」（"Apology accepted"）。

對於史賓賽主動邀約這場訪談，羅比表示肯定。並表示，能夠坦然正視外界的批評與質疑，而展現誠意積極處理，是很勇敢的事。

相關影片請見：

.@LaraSpencer apologizes for her comments about boys and dance and sits down with 3 celebrated ballet dancers: “It has been a true education for me.” pic.twitter.com/bYJUvVGaXK — Good Morning America （@GMA） 2019年8月26日

由左而右為，世界頂級舞蹈公司「喬佛瑞芭蕾」（Joffrey Ballet）的首席舞者卡爾梅爾斯（Fabrice Calmels）、即將登上大螢幕的《貓》音樂劇主演舞者羅比（Robbie Fairchild）、知名編舞家沃爾（Travis Wall）。（圖擷自YouTube＿Good Morning America）

史賓賽在個人Instagram上公開道歉。（圖擷自Instagram_lara.spencer）

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