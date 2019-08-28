反送中》抗議白色恐怖！港千人集會 要求國泰航空撤回解雇

2019-08-28 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港國泰航空捲入反送中風波，職工盟日前稱有多名航空業員工因政治因素遭解雇或「自動請辭」的案例。對此，職工盟今天（28日）在中環愛丁堡廣場發起集會遊行活動，上千人參與，譴責國泰航空開除參加或支持反送中運動的員工行為是在製造「白色恐怖」，並要求國泰航空撤回解雇決定。

《香港01》報導，職工盟原先預定今天下午1時，在國泰航空的大嶼山國泰城總部發起「圍堵國泰城」集會，卻被警方發出反對通知書，儘管申請上訴仍失敗，因此臨時將時間地點改為下午4時至7時，於愛丁堡廣場舉行。

集會期間，職工盟主席吳敏兒透露，目前被解雇的有8名機師、4名空服員、4名地勤及4名管理人員，而解雇原因全是「不能透露理由」。同時，她還斥責中國民航局「政治干擾民航運作」，透過國泰打壓《逃犯條例》反修訂行動。

律師黃瑞紅與劉日成也表明，有航空業員工在私人社交媒體表達意見而被解雇，這已是對《基本法》的嚴重限制及傷害，很容易想像此種狀況一旦成為某種風氣，會蔓延至其他行業。

對此，國泰航空發表聲明，稱所有決定和採取的行動，均嚴格遵守僱傭合約條款及適用規則，而針對個別集團員工離職一事，國泰強調，集團一向的政策是不會就個案的處理詳情作出回應。

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