川普稱自己身上流著德國人的血 梅克爾：噗哧

2019-08-28 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕在法國比亞里茨七國集團（G7）峰會時間，美國總統川普與德國總理梅克爾進行雙邊會談，川普稱讚梅克爾「才華出眾」，對於記者詢問是否會訪問柏林，川普稱很快就會成行，還聲稱自己身上流著德國的血，此話一出令一向嚴肅的梅克爾都忍不住噗哧一笑。

綜合外媒報導，當地時間26日美德領導人舉行公開記者會，雙方對談融洽，在記者會中，川普稱讚在多項議題與他意見相左的梅克爾「才華出眾」，有記者詢問川普什麼時候會正式訪問德國，梅克爾指出她已多次邀請川普來訪，川普也回應，很快就會成行了，隨後川普聲稱自己擁有德國血統，強調身上流著德國人的血（German in my blood）。

川普此話一出，立刻令梅克爾瞪大雙眼，忍不住噗哧一笑，她趕緊調整坐姿恢復原本的表情，這個記者會影片立刻在網路上瘋傳。

由於領導人在多項議題上意見相左，美德關係並不融洽，就任美國總統後，川普只在2017年參加G20峰會時到過一次德國，從沒有正式訪問，不過在雙方關係解凍後，川普可能在近期訪德，有媒體推測9月川普將前往波蘭，可能是一次訪德時機。

川普的祖父腓特烈·川普（Frederick Trump）出生於巴伐利亞王國，在德國統一後，成為德意志帝國的邦國之一，他以德國人的身分移民美國，跟上了掏金熱風潮而致富，不過在二戰結束後腓特烈·川普的兒子、地產大亨佛瑞德·川普（Frederick Trump）卻聲稱自己的家族來自於瑞典，川普也在自己的自傳裡這樣說，有人認為「川普的客戶中有大量猶太人租戶，表明自己的德裔身分並不妥」。

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