反送中》週週抗爭 香港遊客大減5成、酒店殺到1折搶客

2019-08-28 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭12週，警民多次流血衝突，甚至被發現警黑勾結、刻意挑事、北京遙控一旁軍事恫嚇，截至目前，已逾800民眾被警方逮捕，最小才12歲，香港動盪重挫經貿及旅遊業，全球已逾30多國對香港發出旅遊警示，根據香港旅遊業的非正式統計，這3個月來，香港遊客腰斬5成以上，有部分酒店折價搶客已經殺到1折住房。

綜合媒體報導，正逢暑假，本是香港旅遊旺季，但香港局勢動盪，致旅遊業淒慘，不止香港本地旅遊嚴重失血，透過香港中轉到中國的旅遊團也受到波及，香港旅遊促進會總幹事崔定邦舉例，如7.7尖沙咀抗爭，高鐵西九龍站被關閉，致當天要進中國旅客行程被亂，旅客量暴跌50%，中國訪港旅遊團原本有300團驟減至150團。

業者抱怨，香港的數個重要景點，如太平山頂、維多利亞港、灣仔金紫荊廣場等地，都變成遊客止步，曾經的購物天堂、美食天堂，遊客想逛街也不成，甚至只能提早返回酒店休息，偏偏進到酒店後，警方的催淚彈又狂噴，吸得讓人很不舒服，遊興大減。

由於香港局勢膠著，又夾著美中貿易戰，根據ForwardKeys的機票預訂數據顯示，前兩個月全球預定前往香港機票預定量較同期大減33%。從亞洲訂票前往香港預定票減20%。

面對慘況，已有酒店低價促銷，最慘的打到1折，也有酒店員工直接放無薪假，而酒店入住率大減、退房率大增，彌敦道上一家酒店坦承只剩4成，房價打對折，直接降至400-500港元（約1600至2000台幣）；上環一家酒店更指退房大增，很多遊客不到香港了。

根據香港旅遊業工會的一項調查顯示，近兩個月來，業者平均收入減少約8成，還有逾1成收入是0。

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