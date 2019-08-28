中國否認致電向美求談判 川普打臉：副總理來電

2019-08-28 07:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普先前說，中國已和美國的貿易官員聯繫，準備好回到談判桌前重啟貿易協商。此通電話遭到中國外交部否認，稱沒有這種電話，但川普接受媒體訪問時，美國財政部長努勤明確表示中國副總理劉鶴來電。

綜合媒體報導，美國總統川普25日表示接獲兩通中國官員要求重啟談判的週末電話後，中國外交部發言人耿爽26日表示：「我沒聽說過。」中國官媒《環球時報》總編胡錫進也在推特上稱，就其掌握的消息，美中高級協商人員在近幾日並未舉行電話協商。

川普26日與印度總理莫迪會面之前表示，中國副總理劉鶴與他的團隊進行了接觸。媒體提問美中雙方高層是否通話有不同說法，川普說，「副總理是低級別嗎？我不這麼認為。」川普要求在一旁的美國財政部長努勤證實這通電話，努勤說，中國副總理劉鶴週一在中國召開的會議上發表公開聲明，呼籲美中進行冷靜談判，「我們一直和他來回交流。」努勤後來補充說雙方已經進行了溝通，但不對任何電話發表評論。

川普26日與法國總統馬克宏共同主持G7峰會閉幕前的記者會，川普被媒體問到與中國通話一事，川普說，美中之間有很多通話，在過去48小時裡有很多對話，不僅僅是一通電話，這些都是高層級的通話，中國非常想要達成貿易協議。

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