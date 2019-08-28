土俄對敘利亞立場相左 國防合作不受影響

2019-08-28 04:27

〔中央社〕土耳其總統艾爾段今天與俄羅斯總統蒲亭會談，儘管雙方針對敘利亞伊德利布省的議題仍然立場相左，兩人都表達將在國防工業上加強合作。

土耳其和俄羅斯去年9月簽署協議，在敘利亞反對勢力最後據點的西北部伊德利布省（Idlib）建立緩和衝突地帶的緩衝區，但敘利亞政府軍和俄羅斯軍方自4月底以來在當地展開新一波攻勢，敘利亞政府軍上週並鎖定通過伊德利布省的土耳其軍方車隊進行空襲，導致土、俄緊張升溫。

安卡拉設在伊德利布省南部莫列克鎮（Morek）的觀察哨已遭到親敘利亞政府部隊包圍，而這些部隊大體上對土耳其懷抱敵意。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天在莫斯科與蒲亭（Vladimir Putin）針對敘利亞情勢會商後召開聯合記者會，艾爾段批評敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權攻擊平民。

他說：「阿塞德政權在敘利亞伊德利布省展開攻擊，破壞土耳其和俄羅斯在這個區域建立的平靜。這個政權以打擊恐怖主義為藉口，造成無辜平民大量死亡，這令人無法接受。」

艾爾段強調，阿塞德政權的挑釁作為已經危及派駐當地土耳其士兵的生命安全。

他並強調，土耳其準備好在阿斯塔納（Astana）架構下展開合作，以確保伊德利布省「平靜」。他說：「我們目標是停止血腥，讓我們鄰國敘利亞擁有他們已經期盼8年之久的和平環境。」

土耳其、俄羅斯和伊朗2017年初發起在哈薩克首都阿斯塔納舉行敘利亞和平談判，敘利亞政府與反對勢力皆派代表參加，已舉行多輪會議，目前最重要成果是決定成立敘利亞憲法委員會。在敘利亞政府軍於4月底展開新一波攻勢之前，持續協商大致上已避免嚴重衝突。

蒲亭表示，為使伊德利布省情勢恢復正常，兩位領導人已同意採行「額外共同作法」，不過他沒有說明相關細節。

他表示，莫斯科對敘利亞政府軍和俄羅斯在當地的陣地遭受攻擊引以為憂，除要求安卡拉排除那些攻擊，並且重申俄方不希望當地成為「恐怖分子巢穴」的立場。

在組成敘利亞憲法委員會方面，艾爾段指出，相關工作已進入最後階段。蒲亭則表示，相關工作將儘快在日內瓦展開。

儘管土耳其和俄羅斯在敘利亞議題上立場相左，但兩國在能源和國防合作方面關係密切。艾爾段今天稍早在蒲亭陪同下參觀在莫斯科郊外舉行的2019年莫斯科國際航空暨太空展覽會（MAKS 2019），俄方向他展示具匿跡性能的第5代戰鬥機蘇愷57（Su-57）。

艾爾段表示，安卡拉與俄羅斯將在國防工業方面團結一致。蒲亭則表示，兩國可以共同生產蘇愷35戰鬥機（Su-35），並就蘇愷57戰鬥機（Su-57）進行合作。他強調：「我們有許多機會。」（編輯：陳政一）

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