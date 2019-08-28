明年G7峰會理想地有臭蟲 川普批是不實齷齪謠言

2019-08-28 04:00

〔中央社〕美國總統川普昨天才表示可能把明年七大工業國集團（G7）高峰會地點選在邁阿密川普國家多羅高爾夫度假村，立即傳出這個度假村有臭蟲，川普今天抨擊這是「不實齷齪」謠言。

川普在今年峰會舉行地點法國比亞里茲（Biarritz），吹捧川普國家多羅高爾夫度假村（Trump National Doral Miami）是明年峰會理想地點。

他剛從比亞里茲返回華盛頓立即推文怒稱：「多羅沒有臭蟲。」

「激進左派民主黨人在聽聞國家多羅高爾夫度假村是正被考慮的下屆G7峰會完美地點後，散布這個不實齷齪謠言。這不太好。」

川普臭蟲（#Trumpbedbugs）的標籤昨天在推特（Twitter）爆紅，許多評論指控川普利用職務為他的高爾夫度假村招攬生意。

助長臭蟲傳言的是邁阿密前鋒報（Miami Herald）2017年1月30日的一項報導，報導稱川普的律師已與抱怨遭到臭蟲攻擊的多羅度假村客人達成和解。

新澤西州保險公司主管林德爾（Eric Linder）2016年7月提告，並提出照片，顯示他在多羅度假村一天300美元的尼克勞斯（Jack Nicklaus）別墅過夜後，背部、頸部和手被臭蟲咬了幾十個包。

根據邁阿密前鋒報，多羅度假村指稱林德爾是臭蟲的「唯一直接或促成原因」，意味臭蟲是林德爾所帶來。

出乎意料的是，川普未提紐約時報透露的另一個臭蟲問題，這個問題也在社群媒體成為笑柄。

紐約時報昨天在致員工的電郵中忠告，多羅度假村二樓的健身房、三樓的沙發和四樓的餐廳雅座被發現有臭蟲。

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