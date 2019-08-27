遊日注意！九州暴雨洪災 14民宅淹沒、5000長崎居民撤離

〔即時新聞／綜合報導〕近幾天遊日注意！日本九州今日早上起暴雨不斷，不僅氣象廳發布土石流警報、洪水警報，日本政府更緊急撤離超過5千人。
綜合日媒報導，日本九州今日白天下起暴雨，長崎縣部分地區已經撤離5176人，新幹線也因有樹枝被吹到軌道上，暫時停駛1小時15分鐘。當地消防員證實，已有14棟樓房被洪水淹沒。
日本氣象廳指出，劇烈的雨勢會持續至週四，並對長崎縣、佐賀縣、福岡縣的部分地區發布土石流警報；佐賀縣、福岡縣部分地區發布洪水警報。
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〔即時新聞／綜合報導〕近幾天遊日注意！日本九州今日早上起暴雨不斷，不僅氣象廳發布土石流警報、洪水警報，日本政府更緊急撤離超過5千人。
綜合日媒報導，日本九州今日白天下起暴雨，長崎縣部分地區已經撤離5176人，新幹線也因有樹枝被吹到軌道上，暫時停駛1小時15分鐘。當地消防員證實，已有14棟樓房被洪水淹沒。
日本氣象廳指出，劇烈的雨勢會持續至週四，並對長崎縣、佐賀縣、福岡縣的部分地區發布土石流警報；佐賀縣、福岡縣部分地區發布洪水警報。
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