反送中》象徵民主抗爭！香港民主女神像預計8/31公開展示

2019-08-27 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕香港網友日前在「連登討論區」發起「香港民主女神」計畫，並以11日的爆眼少女為藍本，預計趕在31日推出4公尺高的雕像。

計畫發起人表示，香港需要一個具象徵意義，能夠代表抗爭者對民主理想持續奮鬥的雕像，用以團結港人、震懾反民主人士、向國際宣傳、振奮士氣、紀念義士，及連繫手足的作用。香港民主女神像以11日右眼遭布袋彈射中，導致永久失明的前線女救護員 為藍本，製作女神像。根據24日的投票 結果，最終決定為5號版本，作者以女子右手持著雨傘，但手下垂代表這次反送中運動承續2014雨革革命精神，但不再主張消極式防禦；左手高舉水壺，代表滌洗舊觀念，用「be water」柔性和平力量對抗極權。原稿中，女子腳下還有催淚彈的煙，代表不畏強權。

目前已完成女神像3D設計圖，港人還在將各個女神的各個身體部位分割成不同部分，連夜3D列印。網路上已發起集資，多餘的資金會捐贈給「612人道主義救濟基金」，幫助支付被捕抗爭者的法律費用。

1989年北京的民主女神像，由中央美術學院雕塑系、北京電影學院、中央戲劇學院、中央音樂學院、中國音樂學院、中央工藝美術學院、北京舞蹈學院等8所院校的共20多名學生，於中央美術學院工場內用4天趕製而成，在當年的5月29日完工，推上天安門廣場，是六四事件中的標誌性藝術品。1989年後，每隔幾年就有反對中共政權的國家再塑民主女神像，部分城市也會在公共場所放置複製品，紀念六四。

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