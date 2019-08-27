華盛頓公約將禁水獺國際交易 日本反對

2019-08-27 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕第18次「瀕危野生動植物種國際貿易公約」（華盛頓公約組織，CITES）會議，本月17日至28日於瑞士日內瓦舉行。多數締約國週一（26日）投票支持禁止國際貿易現已瀕危的亞洲小爪水獺，預計明天（28日）正式通過這項決定。其中，近年掀起水獺風潮的日本表示反對。

綜合外媒報導，除了亞洲小爪水獺，先前已決定禁止交易的江獺會一起在會期結束前，在全體會議上得到通過，對此，生態環境保護者表示支持，因為過去30年，這2個物種在野外的數量下降至少30％，而近年來，下降趨勢更明顯增快，主要原因之一和亞洲（特別是日本人）掀起的水獺風潮有關。

日本環境省數據顯示，亞洲小爪水獺備受日本人喜愛，經常被作為寵物飼養。此外，在日本街上也隨處可見亞洲小爪水獺的人氣咖啡廳，而網路上也有許多飼養影片，卻被外界批評是違法交易的主要原因。

環保組織「國際野生物貿易研究組織」（TRAFFIC）稱，2015年至2017年，從東南亞救出的59隻走私水獺中，送往日本的高達32隻，是數量最多的國家。

報導指出，長期以來，所有亞洲水獺物種在數十年來受到棲息地縮減、非法毛皮交易影響，都被列為易危或瀕危物種，但環保人士表示，近期社交媒體上對動物的炒作增加，引發亞洲對水獺的瘋狂需求，導致物種更接近滅絕。

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