阻擋中國在非影響力 日本辦援非論壇

2019-08-27 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕日本當局明（28）日開始，將和非洲各國領袖召開為期3天的東京非洲開發會議（TICAD），盼提供非洲各國中資以外的替代選項。日本首相安倍晉三表示，希望這次會議可以幫助日本在非洲大陸發起有影響力的行動。

根據《法新社》報導，自1993年開始，日本和非洲各國約每5年召開一次會議。同時期，中國擴大在非洲的投資，去年更直接宣布提供非洲600億美元（約新台幣1兆8804億元）的發展基金，是2016年非洲開發會議中，日本承諾捐助非洲金額的2倍。

有分析專家表示，日本這次不太可能承諾投資比中國更多的金額，相反的，日本將自己定位為「高品質的」合作夥伴，提供高影響力的貸款或援助，不像中國金援有時會附帶爭議性條件；安倍晉三表示，希望促進非洲基礎建設、科學技術和創新發展。另外，根據《日本經濟新聞》先前報導，日本宣布提供4000億日圓（約新台幣1191億元）的貸款，讓非洲用於發展再生能源。

衣索比亞安全研究學會的研究員迪亞塔（Mohamed Diatta）表示，日本被非洲諸國視為實行「安靜」或「袖手旁觀型」（uninvolved）外交的夥伴，侵入性比中國或俄羅斯低，不會太咄咄逼人。

中國的「一帶一路」計畫雖然受到非洲多處歡迎，但也有不少人批評，該計畫偏袒中國企業和工人，忽視人權、環境問題，讓各國欠下債務，而非有利於當地經濟。

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