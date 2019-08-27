反送中升溫移居詢問度增加 大馬：不接納反修例人士

2019-08-27 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕針對香港反送中抗爭持續升溫，日前有外媒報導指，計畫申請移居大馬的香港人比去年增加，但馬來西亞當局26日在回應時提及，若有證據顯示申請人是反對逃犯條例修法的人士，將不會批准移居申請。

綜合媒體報導，指隨著反送中抗爭不斷升溫，香港民眾對馬來西亞第二家園計畫（The Malaysia My Second Home program， 通常縮寫為「MM2H」）的興趣遽增，該計畫是馬來西亞政府所頒布的一個國際居留計畫，允許外國人以長達十年居留簽證居住在馬來西亞。負責該項移民計畫的主管艾加福麗（Sharifah Ikhlas Aljaffree）日前曾透露，截至8月20日，今年已收到3500件申請。

雖然未知有多少申請人是來自香港，但馬來西亞當地提供外派人士諮詢服務的MyExpat指出，過去兩週以來香港客戶的詢問度的確明顯增加。但馬來西亞旅遊、藝術及文化部秘書長依斯漢26日在回此事時表示，若有香港人想前往大馬，旅遊部非常歡迎，但強調「必須是真誠的、不是為了逃避某些事情而來。」依斯漢說，政府將對申請「第二家園」計畫的人士進行背景調查，除確保申請人不是恐怖分子，若有證據顯示，申請人是反對修例的人士，當局也將不會批准申請。

據悉，MM2H計畫的簽證有效期為10年，但可無限續簽；參與者在10年簽證有效期內，可自由往返馬來西亞，申請人也可攜帶配偶和21歲以下的未婚孩子一起辦理，申請獲批准的移民可購買100萬令吉（約新台幣750萬元）以上房地產以及擁有車輛。

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