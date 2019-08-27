直立划槳4750公里 他耗時76天「橫跨大西洋 」

一名西班牙耐力運動員，決定在50歲生日時，以立式划槳的方式，自美國西岸舊金山，航行約4750公里，共耗時76天，橫跨整個大西洋，成功抵達夏威夷。（圖擷取自「Antonio de la Rosa」臉書）

2019-08-27 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕充滿挑戰的生日願望！一名西班牙耐力運動員，決定在50歲生日時，以立式划槳的方式自美國西岸舊金山，航行約4750公里，共耗時76天，橫跨整個大西洋，成功抵達夏威夷！

綜合媒體報導，西班牙籍耐力運動員德拉羅薩（Antonio de la Rosa），決定在他現年50歲的生日，選擇以近年流行的立式划槳（Stand Up Paddle，SUP）橫跨大西洋。6月9日他自美國舊金山出發，以站立的划槳方式，航行了4750公里的距離，共耗時76天，成功在8月24日成功抵達夏威夷。

德拉羅薩特別訂製改良的船，配有睡眠艙、儲物箱、海水淡化裝置和太陽能電池板，用於為電子設備供電，另外，他攜帶了至少90天的糧食，並以GoPro相機記錄他獨自完成旅程，他表示，儘管睡眠很少，不過他並未在旅途中生病，估計總額花費約10萬美元（約新台幣314萬元）。

德拉羅薩經歷許多極端的冒險，他說每年他都會思考「好吧，我明年要做什麼？」他表示，喜歡這種生活。

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