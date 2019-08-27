反送中》示威期間港鐵2度無預警封站...逾5千人聯署譴責

2019-08-27 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威行動越演越烈，上週末市民發起觀塘、荃葵青遊行，爆發嚴重警民衝突，港鐵2度無預警封站，引起市民不滿，附近街坊發起聯署，人數超過5千名，譴責港鐵罔顧居民安全和健康，但港鐵未出面接下聯署書。

綜合港媒報導，港鐵昨晚發布聲明表示，有人惡意破壞車站設施，對乘客及員工安全造成影響，對破壞者予以強烈譴責。港鐵並指出，如果以後出現高風險或緊急的情況，列車服務有可能會即時停止，警方有可能進入車站採取執法行動。

九龍灣街坊今日早上向港鐵總部遞交5千居民聯署，提出5大訴求，分別要求港鐵解釋封站原因、對受影響居民及乘客作出補償、譴責警方影響交通安全，港鐵自主調配列車與車站運作，徹底清潔車站等。

他們譴責港鐵24日臨時宣布暫停服務，沒有提供任何其他交通指引及接駁巴士服務，使附近居民大受影響。對港鐵當日無預警宣布封站，痛批是「不智不仁不義之舉」，「獻媚於政權，凌辱市民」，罔顧市民生活及安全。

聯署信指出，港鐵封站阻礙參與示威活動的市民離開，使他們被逼迫走上馬路。且警方投擲多枚過期催淚彈，所釋放的有毒氣體會依附在列車上，以及散播入站內的食品及商品，港鐵應有責任確保乘客健康與安全。但港鐵未派出代表出面接下聯屬信，街坊居民們憤而擲信於港鐵總部門外，痛批「不可理喻」。

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