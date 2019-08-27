有政治動機！中國通緝流亡法官 遭國際刑警組織撤銷

2019-08-27 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕前中國最高人民法院審判員謝衛東，被中共政府指控收賄，中國對於目前流亡加拿大的謝衛東，向國際刑警組織發出最高級別的「紅色通緝令」（Red Notice），但國際刑警組織認為中國這次的追捕具有濃厚政治色彩，罕見地取消通緝。

據加拿大《國家郵報》（National Post）報導，現年62歲的前中國最高人民法院審判員謝衛東，被中國政府指控涉嫌收賄、枉法裁判，他2014年流亡海外，現在加拿大多倫多擔任Uber司機，中國政府向國際刑警組織發出最高級別的「紅色通緝令」企圖將他抓捕回國，但國際刑警組織罕見取消這起通緝。

國際刑警組織認為，有證據顯示，中國發出「紅色通緝令」是出於政治原因，謝衛東曾批評中國法制體制而遭到當局迫害，國際刑警組織規定，嚴禁「政治性質」干預執法單位，且所有活動都應遵守「世界人權宣言」精神；國際刑警組織認為，中國基於政治原因發出「紅色逮捕令」，可能會削弱組織的中立立場。

謝衛東聲稱，他因為在一起案件中，未能依照北京政府所希望的結果做判決，而成為目標，他流亡海外後，就大力抨擊中國法制結構，日前他向加國政府申請永久居留身分，因「紅色逮捕令」而遭拒，現撤銷後，可望重新評估。

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