2019-08-27 09:57

〔即時新聞/綜合報導〕美國經常受颶風侵襲,有外媒消息透露,美國總統川普多次提議「用核彈炸毀颶風」,今日川普在推特上怒斥「太荒謬!」,還大罵這是一則「假新聞」。

綜合媒體報導,美國媒體《Axios》昨日報導稱,川普在颶風簡報會上多次提議,使用核彈直接將颶風炸毀,不讓它登陸美國造成災情。但根據美國國家海洋暨大氣總署表示,將核彈投入颶風不但沒有用,還非常的危險,核彈所釋放的放射性物質隨風暴迅速移動,可能造成環境嚴重破壞。

川普今日在推特發文怒斥,這件事非常「荒謬」,強調自己絕對沒有說過這種話,這些消息全是假新聞。

The story by Axios that President Trump wanted to blow up large hurricanes with nuclear weapons prior to reaching shore is ridiculous. I never said this. Just more FAKE NEWS!