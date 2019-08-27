逾9萬病患苦苦等候 美國每年卻扔掉3500個捐贈腎臟

2019-08-27 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國每年有9萬3000名重度腎臟病患者在等候腎臟移植，但最新統計卻顯示，美國每年至少有3500個捐贈腎臟被丟棄不用，此數量足可供應法國1年移植所需。

根據《CNN》報導，這份研究報告發表在週一（26日）出刊的《JAMA Internal Medicine》醫學期刊，據稱，美國每年有超過3700萬國民罹患慢性腎臟病，每年約有5000人死亡，平均每2個小時就有1人因腎臟病喪命，由於死亡人數高居不下，慢性腎病也成為美國人10大死因的中的第9名。

研究人員調查2004年至2014年的資料，發現這段期間內腎臟捐贈數約為15萬6千顆，其中超過12萬8千顆獲移植，另有將近2萬8千顆被丟棄，意味著從2004至2014年這10年間，美國捐贈腎臟的丟棄率為17％。

然而，前述丟棄比例從2014年後明顯提升，2016年有3631個捐贈腎臟被丟棄，比例高達2成，相較於法國同期僅有約9％的腎臟因故被排除使用，美國的數字高出1倍。

本研究主要作者羅皮（Alexandre Loupy）表示，與美國不同，法國醫療系統更願意採用生前罹患其他疾病如糖尿病、高血壓的年長死者的捐贈腎臟，而這種品質較差的腎臟，在美國很可能被直接丟棄不用。

羅皮指出，當今的醫療科技大多已可應付移植腎臟後的併發症，因此就算獲捐的腎臟品質較差，接受捐贈仍比繼續洗腎更好，有證據顯示，即使接受移植的腎臟品質不佳，患者仍比洗腎時擁有較長的壽命與生活品質。

報告顯示，美國醫界對移植腎臟把關過嚴，其中一個原因是美國審查嚴格，若患者在換腎後1年內死亡，或是換腎失敗率上升，移植中心便會丟掉聲譽。

羅皮建議，為避免寶貴的捐贈資源遭浪費，美國可師法歐洲已行有多年「老對老」配對理念，意即將原本因捐贈者年紀過大而即將被丟棄的腎臟，轉配對移植予高齡患者。

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