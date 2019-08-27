敘利亞政府軍強攻伊德利布 艾爾段將訪俄會蒲亭

2019-08-27 00:22

〔中央社〕土耳其總統艾爾段預定明天在莫斯科與俄羅斯總統蒲亭就敘利亞近期情勢展開會談。與此同時，安卡拉當局今天宣布，向俄羅斯採購的第2套S-400防空飛彈系統明天開始交付。

土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）今天在東部艾辛疆省（Erzincan）表示：「有關第2套（S-400）裝運事宜，將於明天展開。」

土耳其採購的首套S-400已於7月間運抵首都安卡拉附近的穆爾泰德空軍基地（Murted Air Base），第2套系統可望於數週之內完成交付。安卡拉採購的所有S-400系統定於2020年4月前完成交付。

土耳其無視於北大西洋公約組織（NATO）盟國美國施壓，在對俄採購S-400系統的議題上態度堅定且立場強硬，導致華府已將安卡拉踢出「F-35聯合攻擊戰鬥機」（F-35 Joint Strike Fighter）開發計畫。

另外，敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的政府軍與俄羅斯部隊自4月底開始對反對勢力最後據點的敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）加強攻勢，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）對此引以為憂，上週曾在電話中向蒲亭（Vladimir Putin）表達關切，雙方同意於明天就此會商。

土、俄去年9月17日簽署目的在降低緊張情勢、避免伊德利布省爆發新衝突的索契（Sochi）協議。雙方同意在敘利亞政府軍與武裝反對勢力之間建立縱深15到20公里的緩和衝突地帶非軍事區，使激進反對勢力撤出當地，以進一步落實停火，避免擁有300萬居民的伊德利布省爆發更嚴重人道危機。

由於敘利亞和俄羅斯加強攻勢，土耳其已對在敘利亞的觀察哨增兵。一支前往莫列克鎮（Morek）觀察哨的土耳其軍方車隊上週遇襲，造成3位平民喪生。安卡拉對此予以強烈譴責，除威脅不惜展開報復攻擊，也要求莫斯科向大馬士革當局轉達此一訊息。

為避免上述索契協議形同具文，一般預期，艾爾段和蒲亭明天將就伊德利布省情勢進行全面性商討。他也可望向蒲亭說明土耳其和美國最近設置的聯合作戰中心。這個中心負責在敘利亞東北部設置和管理安全地帶事宜。

艾爾段今天在東部馬拉茲吉爾特省（Malazgirt）的集會中說：「我們正在跟俄羅斯緊密磋商此事。我明天率代表團去莫斯科，我有信心可以克服源自伊德利布省的問題。」（編輯：林治平）

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