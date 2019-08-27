法國與巴西因亞馬遜火災失和 馬克宏護妻反擊

2019-08-27 00:26

〔中央社〕亞馬遜森林火災延燒，全球向巴西施壓，尤其法國主張立即行動，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）及官員以辱罵諷刺攻擊法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）夫婦，馬克宏回應，盼巴西人民很快有個舉止夠格的總統。

亞馬遜雨林是全球最大熱帶雨林，有「地球之肺」稱號，近期在巴西境內大面積失火，各國普遍視為國際環境生態危機。

法國在南美洲擁有海外屬地圭亞那，圭亞那境內也有雨林，因此法國認為亞馬遜森林火災與法國有直接關聯。

馬克宏藉著主辦7大工業國（G7）峰會之際，把亞馬遜森林火災列入峰會緊急討論項目，並宣告他不支持歐盟與南美洲貿易組織「南方共同市場」（Mercosur）正在談的自由貿易協定，因為他認為波索納洛在環境保護的承諾上說謊。

波索納洛對馬克宏的批評表達不滿，指馬克宏抱有「殖民主義者心態」。費加洛報（Le Figaro）報導，連巴西教育部長溫特勞布（Abraham Weintraub）都在推特（Twitter）表示，馬克宏不配談論此事，他只是個「想尋求法國農業遊說者支持的機會主義派蠢貨」；溫特勞布所用字眼已超出一般外交辭令範疇。

此外，有網路使用者昨天在臉書（Facebook）把66歲的法國總統夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）和37歲的巴西總統夫人蜜雪兒．波索納洛（Michelle Bolsonaro）的照片對比，碧姬．馬克宏在照片中顯得較為老氣，網路使用者問「你們現在知道為什麼馬克宏要迫害波索納洛了吧？」

根據報導，波索納洛的臉書帳號回應「別羞辱這傢伙（笑）」，當媒體詢問巴西官方發言人這是否波索納洛親自回覆時，發言人不願置評。

這類言詞交鋒顯示法國與巴西關係因亞馬遜森林火災議題趨於緊繃。

馬克宏今天在G7峰會記者會中回應：「這對他（指波索納洛）及巴西人來說都很令人遺憾，巴西女性大概會為這就是他們的總統而感到羞恥，這是非常不尊重人的攻擊。」

馬克宏還說，基於他對巴西人民抱持友誼及尊重，希望巴西人民很快能有一個行為舉止配得上這個職位的總統。

法國總統府艾里賽宮（Elysee）今天表示，針對亞馬遜森林火災，G7峰會決定盡快動用2000萬美元的緊急援助，另外還將有中期的森林復育援助。（編輯：高照芬）

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