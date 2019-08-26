工人鑿掉歐盟星諷刺脫歐 班克斯知名壁畫離奇消失

2019-08-26 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕神秘塗鴉藝術家班克斯（Banksy）2017年在英國多佛（Dover）畫下了「脫歐」壁畫，成為當地知名地標。近日卻傳出壁畫神秘消失的消息，英國網友紛紛在網路上表示遺憾。

據《CNN》報導，聞名全球的神秘塗鴉藝術家班克斯（Banksy），2017年在英國多佛（Dover）一座大樓的外牆上，畫上歐盟的旗幟，並配上一名英國工人手持鐵鎚和錐子將其中一顆星星鑿掉的塗鴉。

這個塗鴉作品被視為英國「脫歐」的象徵，並成了多佛的知名地標和景點，許多來往英法經過多佛的旅客，都會在此拍照打卡。

不料有當地民眾指出，週六（24日）有數名工人在畫作前搭起4層鷹架，昨（25日）早晨整幅畫作即消失一空，一點痕跡都沒有留下。這個消息在歐美社群上瘋傳開來，雖然沒有人知道工人是受誰所僱、清除整片壁畫又是為何？許多網友皆對此表示遺憾，不敢置信竟有人真的「蓋掉」如傳奇般的班克斯的畫作。

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