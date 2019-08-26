搬離雅加達！ 印尼總統正式宣布遷都至婆羅洲

2019-08-26 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕由於首都雅加達擁擠且面臨地層逐漸下陷的危機，印尼政府計畫遷都，經過3年研究，印尼總統佐科威（Joko Widodo）今（26日）宣布將遷都至婆羅洲島的東加里曼丹省（East Kalimantan）境內。

綜合媒體報導，印尼總統佐科威今宣布，計畫將首都遷至婆羅洲島的東加里曼丹省境內，將位於北佩納揚巴塞爾縣（Penajam Paser Utara）與庫台卡塔內加拉縣（Kutai Kartanegara），距原首都雅加達有約有1300公里，預計將耗資466兆印尼盾（約330億美元），包括興建新的政府辦公大樓，以及供150萬名公務員居住的房子，計畫19%費用由政府出資，其餘交由公私合作及私人投資，最快2024年進行搬遷作業。

雅加達自17世紀時就被荷屬東印度公司定為總部，荷蘭政府接收後，成為荷屬東印度首都，當時命名為巴達維亞（Batavia），太平洋戰爭期間日本佔領，命名為雅加達，而在二戰結束，荷蘭重回印尼欲鎮壓當地獨立運動時，爆發荷印戰爭，最後荷蘭宣布放棄統治權，印尼獨立，雅加達也成為印尼首都。

雅加達是印尼最大城，人口約1200萬，但因長期缺乏城市規劃，雅加達交通混亂、擁擠，地理上更面臨諸多自然災害，雅加達地層以每年25毫米的速度下沉，約40%的面積低於海平面，海水倒灌風險極高，世界銀行甚至表示，數十年後，海水將淹至印尼總統府，另外雅加達還常年因蘇門答臘等地燒芭而產生霧霾天氣，生活品質惡劣。

新都將定於婆羅洲島，印尼總統佐科威表示，新都有助於將經濟發展拓展至爪哇島以外的地區。

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