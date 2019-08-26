氣炸！五星旗又遭羞辱 央視主播：香港該「排毒」了

2019-08-26 14:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕25日香港的荃葵青遊行中，又有示威者拆掉懸掛在遊行起點葵涌運動場的五星旗，其後更有人把五星旗鋪平放在地上，讓其他示威者踐踏。《人民日報》深夜在微博發表評論，形容「這一幕讓人痛心，更讓人憤怒」，示威者變本加厲挑釁，羞辱國家尊嚴，傷害14億中國人的情感，「是該付出代價了」。

文中還嚴正警告示威者，侮辱五星旗不只是犯法，更涉嫌犯罪，必將受到法律嚴懲。

另外，央視主播剛強在節目《主播說聯播》中警告，「亂港之禍的背後是害港之毒。早就該消『毒』、排『毒』了，有的地方甚至還要刮骨療『毒』。只有把這方方面面的毒素排出來、排乾淨，香港這顆東方之珠才有可能恢復往日容顏，風采依然。」

他接著指出，矇蔽真相的又何止是「毒」媒體？還有那些「夾帶私貨」的通識教育教材，有些教材居然由「佔中」分子編寫，煽動抗爭、污名化「一國兩制」。有了這樣的「毒教材」澆灌，很多香港年輕人人生的第一粒釦子怎麼能扣好？

報導訪問了香港一名通識教育老師陳志興。他表示，很不幸的是，現在的老師，特別是年輕的老師，他們對『內地』有自己的想法，所以他們用自己的想法，負面的情緒、煽動的言辭，去教導他們的學生。他呼籲香港教育局一定要取回通識教材的審批權，因為教材內容是很重要的。

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