韓國權貴惹眾怒！ 吃相難看全都被踢爆

2019-08-26 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕韓國總統文在寅提名的司法部長候選人曹國醜聞纏身，不僅疑似利用特權讓女兒在讀高中時掛名第一作者發表頂尖醫學論文，藉此走後門進入高麗大學就讀，還捲入私募基金投資疑雲，韓媒更痛批曹國的言行根本就是雙重標準，只會說一套做一套。

據《韓國時報》報導，曹國曾批評利用他人困境來累積財富的人，特別是亞洲金融風暴之後富人更富而窮人更窮。曹國說，富豪在經濟危機期間的投機性投資導致貧富差距擴大，階級複製讓貧困兒童更難翻身。然而，曹國正是金融風暴後增加財富的有錢人之一，他以比市價低上許多的價格在首爾南部買下兩套房產。

此外，曹國曾痛批菁英高中與父母把小學生送到夜間補習苦讀的行為，但他兩個孩子都是專收菁英的首爾漢英外國語高中畢業的。曹國還批判高中生畢業後以醫學院為志願，結果自己的女兒朝著這條路前進時，他卻說自己必須尊重女兒的願望。

過去，曹國呼籲為低收入家庭學生提供更多的獎學金機會，但他的女兒來自上流社會，竟在好幾門科目拿到F後，連續6次獲得醫學院的獎學金，據悉金額共達1200萬韓元（約新台幣31萬元）

儘管醜聞纏身，但曹國因為自欺欺人的行為面臨批評時，仍抱怨他不明白為什麼自己成為眾矢之的。《韓國時報》直指，在這種狀況下有個俗語可以來形容曹國，那就是「내로남불」，意思是「如果我這樣做，那就是浪漫；如果其他人這樣做，那就是下流。」

事實上，韓國各界最在意的莫過於曹國女兒2008年念高中時，去檀國大學實習兩週就掛名的論文。有孰悉檀國大學醫學團隊論文的匿名者爆料，論文名稱為〈圍產期缺氧缺血性腦病變的內皮型一氧化氮合酶遺傳多型性（eNOS Gene Polymorphisms in Perinatal Hypoxic-Ischemic Encephalopathy）〉。

該論文由5人共同撰寫，曹國女兒掛名第一作者，論文聲稱收集了90名早產兒的血液樣本，並從2002年開始進行研究，以確定他們的基因與早產之間是否存在任何相關關係。

爆料者痛斥，假如嬰兒的父母知道自己小孩的數據，被用來走後門錄取大學，這樣他們還會同意嗎？「每當我想起她，我就無法控制自己的憤怒，請現在就逮捕曹國女兒，讓她面對法律後果。」

還有醫學院學生痛苦地說，他花了3年時間研究和努力才被列為論文作者，但曹國女兒在實習兩週後就能辦到，看來他的錯是沒有像曹國這樣的父親。

曹國對此仍拒絕放棄司法部長候選人的身分，強調自己會在聽證會上解釋所有問題。但報導裡指出，曹國女兒正顯示了韓國菁英的道德淪喪，假如曹國屆時真的上台，恐怕許多韓國年輕人將會在之後的總統大選中背棄文在寅。

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