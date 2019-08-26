反送中》沒臉書也遭國泰航空解僱 港職工盟：政治凌駕專業

2019-08-26 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港國泰航空因員工涉入「反送中」抗爭，近來持續解僱包含機師在內的員工，不過同樣也遭解僱的國泰港龍航空空勤人員協會主席施安娜指出，部分員工本來就住在示威現場附近，她曾提出質疑卻被回「妳應避免在場出現」。「香港職工會聯盟（職工盟）」主席吳敏兒也指出，目前國泰的大量解僱，除了有確認員工在社群的發文，也有一些員工是在沒有臉書的狀況下就被列入禁止入境，讓她質疑國泰無理解僱多名員工，是否將政治凌駕專業。

針對「反送中」抗爭延燒，中國民航局先前對國泰航空發出重大航空安全風險警示，提出有參與衝擊活動的航空人員停止內地航班職務等要求，包含施安娜在內，多名機師、空服員、地勤都因為被懷疑支持或參與示威而遭解僱，引發外界議論。

綜合港媒報導，職工盟不滿國泰解僱多名航空界從業員，原訂要於今日舉行集會，但因未取得警方的「不反對通知書」，集會暫先延到週三再舉行。不過吳敏兒上午在接受電台訪問時除強調，和平集會不會阻礙航班運作，也提出質疑，指有些員工雖是在確認社群發文的狀況後就遭解僱，但也有一些個案是在沒有臉書的狀況下被解僱，公司代表稱因為其名字已被列入禁止入境，讓吳質疑，解僱的決定是來自民航局警示，批評民航局將政治看法及態度劃入安全範圍，就算是施安娜這樣表現良好的員工，也都一樣被解僱。

一起接受訪問的施安娜則指出，部分員工本來就住在示威現場附近，但現在只要是涉及暴力都會遭到解雇，她曾向公司詢問如何界定，得到的回應卻是「妳應避免在場出現」，讓她直呼不公。

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