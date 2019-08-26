中共高層對港態勢未拍板 北京陷入鷹鴿之爭

2019-08-26 11:35

〔中央社〕關於北京對港局勢定調，體制內人士近日透露，當局現有鷹、鴿派之爭，能否同時確保「一國」與「經濟特性」是決策關鍵指標，但失去任何一項，對中共而言都是「輸」。

香港6月9日爆發「反送中」示威至今78天，外界普遍關注北京如何定調香港局勢，是否出動解放軍介入。中國外交部發言人耿爽19日曾表示，中國國務院港澳事務辦公室7日在深圳舉辦的座談會中，已明確說明北京對香港情勢看法。

根據港澳辦官網公布的通稿，北京認為香港衝擊性的示威活動是「公然挑戰『一國兩制』原則底線」，「帶有明顯的『顏色革命』特徵」，並指如果香港局勢進一步惡化，出現港府不能控制的動亂，按照基本法規定，北京「有足夠多的辦法、足夠強大的力量迅速平息可能出現的各種動亂」、「絕不會坐視不管」。

北京體制內人士透露，隨著香港局勢持續升溫，當局近期下令各大智庫彙整對港定性意見，得出結論共分3派，分別是「顏色革命」、「非顏色革命」，以及「暫且擱置按兵不動」。不過，由於香港情勢持續變化，當局仍在觀察，尚未有明確定性，因此官宣上避免採用明確定調，僅提及「特徵」、「苗頭」、「跡象」。

觀察北京對「反送中」的輿論戰模式可以發現，中共官媒對港報導的用詞，在示威者占領機場、環球時報記者付國豪遭毆打時最為強硬，更曾釋出武警在深圳集結的影片，港澳辦也一度採用「近乎恐怖主義」的描述。

隨後，香港勇武派陷入約一周的休整期，社群網站推特（Twitter）、臉書（Facebook）則自19日起，接連刪除抹黑香港抗爭人士的可疑帳號。此時，中共官媒的宣傳則轉向柔性訴求，釋出營造愛國情懷的「香港回歸」電影預告，同時也強調「香港、內地一家親」口號。

分析人士指出，8月初正值中共領導人北戴河休假期間，態勢並不明朗，中共內部出現對港鷹派與鴿派之爭，雙方有爭取宣傳部門認同的跡象；但隨著香港態勢不斷升溫，鷹派更顯主動。

分析人士認為，北京對港目標是保持香港的「一國」，同時也要維持「經濟特性」，若以軍隊介入，就代表北京為了維持「一國」，必須損失「香港經濟地位」，「這無異於默認了（中共）政權的脆弱性」，倘若北京真以六四形式鎮壓香港，付出的代價將遠大於1989年。

分析人士也提到，自香港發生反送中示威以來，中共領導人尚未對港表態，而北戴河會議期間必然有所討論。

據指出，下一步可以觀察，中共未來會透過政治局常委會、中央辦公廳直接下發對港決策，或維持中央港澳工作協調小組的決策層級，這代表的意義，是歷經北戴河會議與退休元老折衝之後，中共高層決策模式是否有所轉變。

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