美國驚傳逆倫慘案！ 前NFL球星夫婦被兒子殺害

美國前NFL球星班尼特（Barry Bennett，背號78號者）與妻子雙雙陳屍於家中，兩人的22歲兒子狄倫（Dylan John Bennett）涉有重嫌，雖潛逃到墨西哥仍被引渡回國受審。（美聯社）

2019-08-26 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國前NFL球星班尼特（Barry Bennett）與妻子目前皆已63歲，21日卻被人發現雙雙陳屍於家中，當局認為夫婦倆的22歲兒子狄倫（Dylan John Bennett）涉有重嫌隨即展開追捕，於24日順利將潛逃墨西哥的逆倫兇嫌引渡回國。

據《CNN》報導，明尼蘇達州托德郡警方表示，當天在接獲報案電話後，員警前往班尼特家中查看，卻發現班尼特夫婦已遭槍殺身亡，警方想聯繫狄倫卻怎麼樣也找不到人。

調查人員接著發現，狄倫竟已購買從俄亥俄州飛到墨西哥金塔納羅奧州坎昆（Cancún）的機票，隨即追蹤他的手機、信用卡和ATM的使用狀況，並提醒墨西哥方面注意嫌疑人的特徵。

墨西哥金塔納羅奧州警方之後接到民眾報案，說有人在街上有攻擊性行為，派人到場了解後發現其外貌與美國犯嫌相似，當場將其逮捕並遣送回美。狄倫目前被FBI押送到明尼蘇達州等待受審，他面臨著兩項二級謀殺罪。

班尼特在NFL的11年職業生涯中，為3支球隊打過防守組，他於1978年被紐奧良聖徒隊選中，1982年轉會到紐約噴射機隊，1988年，他在明尼蘇達維京人隊打完自己的最後一個賽季。

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