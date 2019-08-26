英皇室蒙羞？安德魯王子被爆曾搭戀童富豪的「蘿莉塔特快」

2019-08-26 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕涉嫌仲介未成年女孩性交易的美國億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein），日前在監獄中自殺身亡，但外界對於其與上流社會的往來仍持續追縱，被指與其有交情的英國安德魯王子（Prince Andrew），再度被爆曾搭機往來艾普斯坦的雛妓性愛島。

據英國《泰晤士報》（The Times）報導，英國女王次子安德魯王子日前被爆曾出入艾普斯坦位於曼哈頓的性愛豪宅後，現又有一名曾在15歲時，被艾普斯坦當作性奴的女子出面指控，安德魯王子曾搭乘艾普斯坦私人專機「蘿莉塔特快」（Lolita Express），從艾普斯坦的雛妓性愛島飛往美國，機上除了安德魯王子、艾普斯坦，還有1名前俄羅斯小姐等9人。

「蘿莉塔特快」是艾普斯坦的私人專機，據傳機上特別設置可供群交的大型床墊，經常載著社交名人前往雛妓性愛島尋歡，傳出美國前總統柯林頓、好萊屋男星凱文史貝西（Kevin Spacey）等知名人物，都曾是機上嘉賓。

英國白金漢宮出面否認指控，發言人稱公爵不是這起事件的當事人，且當時安德魯正在處理王室事務，部分飛行記錄是錯誤的。

對於外界種種傳聞，安德魯王子打破沉默發表一份聲明澄清，他一年僅會與艾普斯坦見過一、兩次面，在這段時間內從沒看過艾普斯坦做過違法的事，至於在他第一次獲罪後仍與其往來，安德魯王子坦承「判斷失誤」，他稱︰「就現在的情況看，很遺憾自己所認識的艾普斯坦，並非那個真正的艾普斯坦」，這份聲明也同時向廣大的受害者表達「深切同情」之意。

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