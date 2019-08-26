反送中以來 港警825首度發射水砲與實彈

2019-08-26 00:37

〔中央社〕25日由香港「反送中」支持者舉辦的荃葵青遊行出現警民衝突，港警不但首度出動水砲車驅散示威者外，更有員警在遭示威者群起攻擊下開槍示警，成為「反送中」運動以來，港警首度發射實彈。

香港警察新界南總區刑事總部警司梁國榮25日晚間證實，因為有員警的「生命受到威脅」，因此「相信有警員開槍」。他並表示，在示威者攻擊下，有5名警員受傷送醫。

此外，昨晚近9時30分，有數十名手持鐵棍、利刃及五星旗的白衣人出現在抗爭現場的荃灣街頭，且突然奔跑，引起注意。但在警方以強力探照燈照射後，一群人卻又躲入暗處，不見蹤影。

但到深夜11時過後，深水?警署外有一名戴口罩的男子不斷揮舞著五星旗，引起示威者不滿，紛紛用雷射筆照向他，在場戒備的員警則喝令他離開。

除上述場面外，荃灣街頭25日傍晚出現示威者在警方發射催淚彈驅散人群後，以汽油彈還擊的狀況，但未造成人員受傷。到晚上近7時，警方在楊屋道一帶出動水炮車射向示威者，是港警有史以來首度動用水砲車驅散人群。

荃葵青遊行25日由支持「反送中」的香港年輕網民發起，數千名示威者在下午2時過後陸續抵達新界葵芳運動場集合，3時出發，隊伍沿途高喊「時代革命」、「5大訴求缺一不可」等口號，前端約在3時35分抵達終點荃灣公園。

然而，隊伍行進時，不少示威者走上荃灣的楊屋道堵塞交通，雖然員警則要求示威者離開馬路，但示威者不為所動。有示威者開始撬開人行道的紅磚及欄杆扔向警方，並採用以往抗爭的常見方式，在馬路上架起路障，與警方陷入對峙，衍生出上述的警民衝突。

在抗爭現場，示威者採取打帶跑戰術，最前方的示威者朝警方扔擲物品後便快速離開，使警方難以捉摸。但到晚間，陸續有示威者遭警方制伏逮捕，並至少有8人受傷送醫。而到發稿為止，警方仍在荃灣一帶展開驅離行動，仍有零星示威者在大雨躲避警方搜捕。（編輯：邱國強）

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