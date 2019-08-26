拚外銷！中國增產催淚瓦斯 內外銷「市場前景」都看好

2019-08-26 00:07

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港《南華早報》二十五日報導，中國生產的催淚瓦斯已被用在全球各地的示威者身上，包括委內瑞拉、蘇丹的反政府示威活動，旨在推翻集權統治的「阿拉伯之春」民主運動等。除了催淚瓦斯之外，中國也生產及出口各式「非致命武器」，其中包括用於「反恐防暴」的聲學、電磁裝備等。

中國警用裝備銷售員韓先生告訴《南華早報》，該公司去年至少銷售出兩萬枚催淚彈，其中大部份銷往中國國內，少部份出口國外，「就我所知，部份催淚彈被賣到阿爾及利亞」；韓先生指出，因為催淚彈使用的化學物質存放一至兩年就會過期變質，中國公安必須定期更換相關裝備。

根據本月初發布的市場研究報告，中國警用武器市場預估近五年將成長七．四％；二○二二年的預估市值可望超過九十七億美元（約三○七○億台幣），市場迅速成長的原因包括「內亂局勢惡化」。中國政府經常使用催淚瓦斯平息群眾示威，廣東省當局就曾施放催淚瓦斯平息涉及貪官私賣土地的「烏坎村事件」。

根據二○一四年國際特赦組織的研究，中國生產「警用與安全裝備」的企業數量近十年已暴增四倍，來到一百三十四家，其中並有四十八家可從事出口業務。但中國生產的催淚彈沒有銷往香港的記錄。香港當局在「反送中」運動期間施放超過一千八百發催淚彈，已引起國際社會對催淚瓦斯可能危及民眾健康的關注。

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