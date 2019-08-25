曾言「香港是悲劇」 首位加入中國共產黨的美國學者辭世

著有《我在毛澤東身邊的日子》一書的美國學者李敦白，是首位加入中國共產黨的美國人，昨（24）日以98歲高齡，與世長辭。昔日談及香港問題時，李敦白說道「中國不會允許香港有自由，怎麼可能？」（圖擷取自臉書＿Consulate General of China in San Francisco）

2019-08-25 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕首位加入中國共產黨的美國人、著有《我在毛澤東身邊的日子》一書的美國學者李敦白（Sidney Rittenberg），昨（24）日以98歲高齡辭世。李敦白在2016年接受《美國之音》訪談時，神情惆悵地指出，鑒於中國共產黨政權的獨裁本質，中共的權威是不容許質疑的，「如果威脅共產黨的絕對領導，不會被允許的」、「中國不會允許香港有自由，怎麼可能？」。該言論對映今日香港反送中事件的壯烈，令人不勝唏噓。

根據《美國之音中文網》報導 ，李敦白2016年在亞利桑那州的家中接受《美國之音》專訪時，談及香港問題，曾以中文表示，「香港是個悲劇」。

李敦白解釋，香港要求中國當局給予更多的自治權。如果香港乖乖的，或許中國當局還願意給糖吃，然而，只要是抗爭，勢必會被中共壓制。「那你要告訴年輕人不要爭取，那也不容易。」他頓了頓，繼續說，「中國不會允許香港擁有自由，怎麼可能？只要有這個政權，怎麼可能？」

他神情凝重地說道，「（中共政權）不是見了自由女神像就會掉眼淚的，不是那樣的。它是權，管權的」，指出中共政權並不會被自由精神所感動。

訪談影片連結

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法