反送中》警親屬集會籲「還警於民」 支持獨立調查委員會

2019-08-25 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中持續延燒，期間發生多次警民流血衝突，民眾對於香港警方的信任感驟降。由香港警察家屬組成的「警員親屬連線」今日（25日）在愛丁堡廣場舉行「還警於民」集會，呼籲停止警民互鬥、和平對話，並支持成立獨立調查委員會。

綜合港媒報導，「還警於民」集會今日下午2點在愛丁堡廣場舉行，其後遊行至行政長官辦公室及香港警察總部遞交請願信，現場有100多位民眾冒雨參加，高喊「還警於民」、「支持成立獨立調查委員會」、「不要我警鬥我民」等。主辦方重申五大訴求，包括政治問題政治解決、重整警隊不良風氣、盡快成立民警溝通的平台、警察應刻己自律，以及成立獨立調查委員會。

一位丈夫為警員的黃小姐接受採訪時表示，今日參與集會，不但希望支持其他警員家屬，亦希望提醒家屬們，需思考為何警民衝突不斷升級。她亦表示，近日衝突中，確實有警員行為「太過火」，警隊高層下達指令，有一定責任，希望警隊能正視問題。

現場亦有位溫先生手持寫有「家屬們：不要假惺惺、請去葵荃青」的紙張到場，認為反送中持續2個多月，家屬現在才站出來太遲了，既然有相同「成立獨立調查委員會」的訴求，應該與抗爭者站同一陣線，到荃葵青遊行，而非在中環另外集會。

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