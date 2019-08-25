反送中》風雨無阻！ 荃葵青遊行抗議港鐵封站、警方濫暴

2019-08-25 16:40

首次上稿 15:43

更新時間 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾今（25）日再度於葵涌、荃灣地區進行「反送中」遊行。綜合港媒報導，本次遊行將由葵涌運動場出發，遊行至荃灣公園，並將於荃灣公園舉辦集會至晚間8時。港鐵於下午1時半封閉鄰近遊行路線的葵芳站、荃灣站及荃灣西站。

【16:20】鄰近遊行終點的「楊屋道街市」一度有數名戴口罩的民眾遭警方攔查，翻查背包、檢查證件，亦有遊行人士在一旁聚集並指罵警員。

【16:00】下午4時左右，有示威者開始在遊行路線附近拆毀路邊鐵欄，以水馬（充水式護欄）、鐵欄、竹竿等物設置路障。

【15:30】遊行隊伍前頭抵達終點荃灣公園並進行集會，供民眾短講分享心聲。同時，起點葵涌運動場仍有大批群眾等待出發。

【14:55】遊行提前數分鐘出發，隊伍以「荃民葵手，捍衛我城」、「五大訴求，缺一不可」的黑色大旗領頭，群眾高喊「香港人加油」、「五大訴求缺一不可」等口號。

【14:30】遊行起點葵涌運動場下著大雨，但並未澆熄民眾熱情，群眾坐滿運動場看台等候出發。

【14:15】發起人林啟康受訪時表示，對於港鐵封站等作法十分不滿，他認為港鐵作為大眾運輸工具，沒有考慮到封閉車站後遊行民眾該如何離場，批評此作法罔顧民眾權益。他也批評警方對示威者開槍、濫用暴力，是文明社會絕不容許的事。

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