習近平被逼宮？致貿易戰升級、香港情勢再度失控

2019-08-25 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕幾乎是一夕之間，美中貿易戰突然升級，中國反制美國將加徵美750億美元商品關稅，美國不到數小時立即報復揚言加徵5500億美元中國商品關稅，而平和一週的香港情勢，再度惡化，香港警方再以武力清場、警民爆流血衝突；這種驟變，被懷疑是中南海權鬥緊張，習近平遭到空前的危機。

這些變化，被疑與一篇《鄧小平廢除領導職務終身制》舊文有關，這篇文在8月22日中共黨媒人民日報旗下刊物發表，不過隨即被秒刪，《德國之聲》就認為，是黨內對習近平政策不滿，借機放出反習訊號。

《大紀元》報導，目前中共掌控宣傳的政治常委王滬寧被視為是江澤民派人馬，因而被懷疑是江派刻意釋出的訊息。

而更早之前，香港問題惡化，也被政壇評論是江派與曾慶紅系統有意趁香港之亂，逼習近平出兵，以能趁機拉習近平下台，《博聞社》報導，在中共北戴河會議之後，習近平趕回北京第一件事就是緊急派一組人馬到深圳，傳達暫停出兵，以致818香港逾170萬人維園集會和平落幕，一路上連警察都看不到。

824香港風雲再起，示威遊行傳出有激進派民眾向警方丟擲汽油彈、警方再度射發催淚彈、橡膠子彈以強勢武力清場，民眾十多人受傷，警方大抓捕29人，香港再度淪為都市巷戰；基本法委員會副主任也被稱為建制派打手式傳聲筒的譚惠珠隨即提出要求解放軍進香港處理言論，《大紀元》認為，這是明顯逼宮習近平中央當局。

美中貿易談判亦是，822白宮經濟顧問庫德洛才釋出善意，指雙方已有建設性交流，計劃9月再面談，不料，823中國突然宣佈將對美方750億美元商課徵25%關稅，數小時後，美方立即反制報導，提高5500億美元商品關稅，川普將習近平從「朋友」轉為「敵人」，更下令美企撤出中國，雙方貿易戰進入熱戰危機。

一夕丕變，風雲再起，《大紀元》分析，從822到824之間，王滬寧連續3天密集在中共黨媒放冷箭、主控港澳、中聯辦的韓正也是江、曾系統，等於這3天內，同步讓美中貿易戰升級、香港情勢惡化，攪局習近平。

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