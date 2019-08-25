香港再爆街頭激戰 港鐵關站逼示威者無路退遭警包抄射催淚彈

2019-08-25 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭第12週，昨天有逾萬民眾觀塘遊行示威，示威過程平和，但在示威遊行結束後，部分示威湧向牛頭角警署，警方對示威者射發催淚彈、海綿彈、胡椒彈進行驅散，而在激戰中，有激進示威者擲磚頭、拋出多樽汽油彈，造成十多人受傷，警方宣佈逮捕29人。

綜合媒體報導，昨天下午遊行過程中，有示威者鋸斷智慧柱，警方以破壞公務為由壓制示威，逮捕數名示威者，雙方第一波衝突，遊行後，當部分示威人群到達牛頭角警署一帶時，高呼口號、設置路障，警民第二波對峙，速龍小隊衝向示威者，以強勢武力制服示威，隨後施放多發催淚彈驅散，示威者奔逃、跌倒，情況混亂。

而早在遊行前，港鐵即暫停部分列車及關閉九龍灣站，而迫使示威者在遊行後卻無路可退，下午5點左右，遭到警方從九龍灣地鐵站外廣場射發多輪催淚彈，驅散抗議者，如同甕中捉鱉，下午6點過後，更在牛頭角警署外的偉業街向群眾再次發射大量催淚彈。

警方持盾牌、射發催淚彈、海綿彈、胡椒彈步步逼退示威者，就在示威撤退當中，警察從多個方向推進包抄，氣氛緊張，在警民衝突中，再傳有示威者左眼遭橡膠子彈射傷。

警方凌晨3點開記者會，把所有責任都推向示威者，控訴有示威者霸佔車道、向警察丟擲磚頭及汽油彈，損毀警車等，並有暴力示威與在場其他人號發生衝突、互相推撞。

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