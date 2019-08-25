香港、中共高官慘了！郭文貴爆：美、歐政府將出手制裁

2019-08-25 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威活動持續進行，美國總統川普21日再度重申中國應以「人道」方式對待香港的立場。對此，現居紐約的中國反共富豪郭文貴爆料，美國政府與歐洲政府將對香港政府官員、共產黨的高官開始制裁，強調西方的「潘朵拉盒」一旦打開，共產黨就準備「嗝屁」。

本月初曾爆料8月4日起，中國已派出至少7萬名便衣潛入香港，12日前人數將突破12萬人的郭文貴，23日發布最新影片表示，美國政府與歐洲政府，或者美國率先對香港政府官員個人，或是共產黨的高官開始進行制裁，「這就是未來西方的潘朵拉盒，一旦打開誰也停不了，共產黨就嗝屁，就徹底完了」。

郭文貴稱，第一，美國對香港某些官員制裁這件事將很快就會發生，第二，美國將會停止或是取消「香港關係法」與「香港自貿區協議」，第三，美國與歐洲將會對香港反送中事件「更加明確的政治表態」，然後會有會一系列的保護措施和政策，他強調，「據他瞭解這些事情很快就會發生」。

郭文貴說，8月1日他爆料共產黨要對香港實施戒嚴或實施「緊急狀態法」，沒想到共產黨最後是偷偷摸摸地派人去香港，「派多少人都在美國政府與歐洲政府的掌控中，他們（中共）所做的任何事情都在西方國家的監控之中」。

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