開放文化終結？ Google新指引：上班不談政治時事

2019-08-24 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國科技巨擘Google近日發布最新工作指引，禁止員工在公司內互相辯論政治。多間外媒均指出，這項指示違背了Google原先標榜的自由開放文化。

綜合外媒報導，Google在工作指引中，要求員工不要進行「具有破壞性」的對話，並對自己的發言負責。此外，Google也將設立新工具，讓員工能舉報有問題的內部貼文，同時會有版主們監控公司聊天室上的對話。

最新指引寫明：「同事間相互分享資料或交換意見，固然能建立團隊精神，但若因激烈辯論政治或最新時事，打亂大家的工作，就不可取。我們的首要責任，是完成我們被雇來從事的工作。」

《彭博》報導，Google長期以來都在鼓勵員工互相質問，包括在經理做出錯誤決擇時也要提出反駁，而Google的創辦人們指出，開放自由的文化讓公司在過去的20年來，在科技領域帶來革命性的成功。

《彭博》接著指出，近年來，這樣的文化卻也為管理層帶來問題，像是有員工利用公司內部討論平台，號召其他人反對配合中國審查制度而研發的閹割版搜尋引擎，以及反對本來要與美國國防部進行的一項人工智慧技術合約。

Google工程師納普（Irene Knapp）表示：「我想這（新指引）是專門用來壓制異議人士的。這是Google開放文化的終結。」

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