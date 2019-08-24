港媒《立場新聞》員工遺失電腦 萬筆贊助資料恐流出！

2019-08-24 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港媒體《立場新聞》今天突然在臉書發布致歉公告表示，負責處理會員和贊助資訊的員工，在本月22日遺失記載重要資料的筆記型電腦，共有23967筆贊助交易紀錄，包含贊助人姓名、贊助金額、電子郵件等資料可能都將流失、曝光。

《立場新聞》表示，遺失的23967筆贊助交易紀錄當中，16472 項紀錄包括贊助人地址、37項有銀行戶口號碼、16項有電話號碼。有關資料不包括信用卡資料。

《立場新聞》向所有受影響贊助人以及讀者致歉，坦承這次錯誤完全無法接受，亦反映《立場新聞》過去處理個人資料安排極不完善，我們責無旁貸，再次深切致歉。

目前已向個人私隱專員公署通報，並會盡快通知受影響贊助會員。《立場新聞》表示，會致力完善儲存贊助人個人資料的系統和制度，確保不會再發生類似事件。

而遺失資料的員工，即日起將不會參予贊助會員的相關工作，會員資料也不會再存放於筆記型電腦，《立場》日後只會保留贊助人姓名、電郵、贊助金額三項資料，作統計及通訊之用。如贊助會員不希望《立場》保留資料，可透過電子郵件通知删除紀錄。

《立場新聞》總編輯鍾沛權也向讀者致歉，「今次同事遺失資料事件，我難辭其咎。由於贊助會員人數在過去兩個月以數以十倍計的速度爆增，負責同事承受巨大的工作壓力，需要長期在家加班處理。我沒有及時在IT和人手上給予足夠支援，要為事件負上最大責任。我與同事正制定一連串措施，避免重蹈覆轍。我衷心向受影響的贊助人以及讀者致歉」。

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