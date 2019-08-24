日韓紛爭擴大？網瘋傳日本正妹赴韓旅遊遭當地人痛毆

2019-08-24 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕日韓貿易紛爭遲遲未平息，兩國都採取措施抵制對方，如今卻傳出有日本正妹到韓國旅遊時，竟遭當地年輕男子痛毆，不過目前眾說紛紜，有人認為是偽造的，但當事人也出面說明諸多疑點。

據《YTN》 報導，該名日本女子昨（23日）在她的推特上發布了多張照片和影片，可以看到一名紫衣黑褲的韓國男子跟在女方後面滿口髒話，緊接著就動手打人。

影像隨著網路流傳引起日韓熱議，受害女子表示她希望這種個人行為不會影響到兩國關係。首爾麻浦警方對此表示，關於知名景點弘大疑似有日本女子被毆打一事，目前他們已著手展開調查，但受害者或日本大使館都沒有向他們報案。

不過，日本正妹推特上有網友懷疑影片是被偽造的，因為影片中被毆打的女性鞋子突然從涼鞋變成運動鞋。正妹則對此解釋，當時在場的一共有5名女性，其中一人和她衣著相似所以才會有此誤會。

雖然仍有些許疑點且案件仍在調查中，但此消息已在韓國入口網站Naver登上熱門，有不少韓國人高呼一定要抓到施暴者，因為這種行為根本是國際恥辱。

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