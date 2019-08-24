美中關係破裂？川普驚人轉變 稱習近平「敵人」

2019-08-24 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府23日宣布對美國750億美元商品加徵5%、10%不等關稅，分兩階段實施。對此，美國總統川普砲火對向中國國家主席習近平，對習直接猛烈批評，並稱習近平是「敵人」，顯示川普政府對北京的對抗戰略上轉為強硬。

《華盛頓郵報》 報導，儘管美中貿易戰局勢加劇，川普仍試圖與習近平保持良好的個人關係，並在本月稍早於推文中稱習近平為「他的朋友」，並稱讚習的領導能力。川普甚至沒有批評習近平對香港抗議活動處理的方式，但北京卻一直指責華府介入香港事務。

報導提到，川普23日在一系列的推文中不再假裝，下令美國企業撤出中國，並宣布美國在沒有與中國打交道的狀態下會好很多，川普還在推文中稱習近平為「敵人」，顯示川普政府對北京的對抗戰略上轉為強硬。

美國著名專欄作家、知名華裔律師章家敦表示，這對美國對中國政策來說是一個驚人的轉變，這項說法與幾週前川普的政策和評論相反，正在看到美國與中國關係破裂的轉折點。

美國國際與戰略研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）認為，這是令人難以置信的字彙，「敵人」這個詞確實把美中關係帶到了一個新的層級，川普甚至可能提出中國成為敵人的事實，這將會讓中國人震驚。

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....My only question is, who is our bigger enemy, Jay Powell or Chairman Xi? — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） August 23, 2019

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