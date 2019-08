美中關係破裂？川普驚人轉變 稱習近平「敵人」

2019-08-24 10:02

〔即時新聞/綜合報導〕中國政府23日宣布對美國750億美元商品加徵5%、10%不等關稅,分兩階段實施。對此,美國總統川普砲火對向中國國家主席習近平,對習直接猛烈批評,並稱習近平是「敵人」,顯示川普政府對北京的對抗戰略上轉為強硬。

《華盛頓郵報》 報導,儘管美中貿易戰局勢加劇,川普仍試圖與習近平保持良好的個人關係,並在本月稍早於推文中稱習近平為「他的朋友」,並稱讚習的領導能力。川普甚至沒有批評習近平對香港抗議活動處理的方式,但北京卻一直指責華府介入香港事務。

報導提到,川普23日在一系列的推文中不再假裝,下令美國企業撤出中國,並宣布美國在沒有與中國打交道的狀態下會好很多,川普還在推文中稱習近平為「敵人」,顯示川普政府對北京的對抗戰略上轉為強硬。

美國著名專欄作家、知名華裔律師章家敦表示,這對美國對中國政策來說是一個驚人的轉變,這項說法與幾週前川普的政策和評論相反,正在看到美國與中國關係破裂的轉折點。

美國國際與戰略研究中心(CSIS)亞洲資深顧問葛來儀(Bonnie Glaser)認為,這是令人難以置信的字彙,「敵人」這個詞確實把美中關係帶到了一個新的層級,川普甚至可能提出中國成為敵人的事實,這將會讓中國人震驚。

....My only question is, who is our bigger enemy, Jay Powell or Chairman Xi?